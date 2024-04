[Korité 2024]: Malgré des prix peu abordables la pomme de terre, l'oignon et les légumes sont suffisants sur le marché

À l’approche de la fête de la Korité, les denrées alimentaires telles que la pomme de terre, l’oignon, les légumes sont bien présents et suffisants sur le marché, comparé aux années précédentes où ces produits étaient presque introuvables. Seul souci, clients et vendeurs constatent que les prix ne baissent pas malgré la présence des produits sur le marché.







En effet, les ménages de même les vendeurs soutiennent que le prix de certaines denrées alimentaires, notamment la pomme de terre, l’oignon, quelques légumes n’ont pas bougé voire même ont augmenté par rapport à la fête de Tabaski passé.







Cependant pour avoir une idée bien claire de l’approvisionnement du marché, Dakaractu est allé à la rencontre des grossistes de sacs de pommes de terre, de l’oignon, des vendeurs-détaillants et des clients aux marchés Gueule-Tapée des Parcelles Assainies et de Castors.







Au marché Gueule Tapée des Parcelles Assainies, le son de cloche est le même, les commerçants grossistes assurent que le marché est bien fourni en pommes de terre et en oignons et que les prix sont abordables pour cette année.







« Les prix sont abordables. »







En effet, chez les grossistes (marchés Grand-Yoff et Gueule-Tapée des Parcelles Assainies) les prix de la pommes de terre, de l’oignon sont abordables et accessibles. Un sac d’oignon de 25kg est vendu entre 7000-7500 Fcfa et le sac de 25 kg de pommes de terre varie entre 7500-8500 Fcfa, soit respectivement 280 et 320 Fcfa le kg.







Par contre, l’écho dans le marché est tout autre. Au marché de castors où bon nombre de femmes viennent faire leurs achats pour les besoins de la fête d’Aïd el-Fitr (Korité), le constat est alarmant. Les femmes et les vendeurs détaillants se plaignent des prix chers même si elles admettent que les produits sont bien présents. Du coté des vendeurs, c’est la peur de ne pas écouler leurs produits d’ici fête de Korité qui aura lieu soit ce mercredi 10 avril, au Sénégal.