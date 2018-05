Kolda : Les basketteurs égrènent leurs ambitions et doléances pour booster leur discipline

À Kolda, les clubs de basketball ne manquent pas d'ambitions. Depuis plus de 20 ans, ils forment les meilleurs basketteurs du pays et participent aux différentes compétitions nationales. Un tour au niveau du centre " Kolda Basket Club", a permis de mieux appréhender cette discipline et ses contours. " Nous avons dans ce centre toutes les catégories, notamment en séniors et en cadets. Actuellement, nous jouons au tournoi national de 2ème division en garçons et filles. Nous nous préparons d'ailleurs à prendre part à ce championnat", a fait savoir le coach des filles, Mamadou Sagna.



Interrogé sur le quotidien du basketball koldois, l'entraîneur des filles de marteler : " À kolda, nous sommes confrontés à un problème de moyens financiers pour booster le basket. Ici, il n'y a que la commune de Kolda qui participe à cet élan en mettant à notre disposition une subvention annuelle de 150.000 Fcfa par an. Avec le conseil départemental, nous n'avons rien reçu jusque là et c'est déplorable. Nous avons l'ambition de monter en 1ère division, mais ce n'est pas possible avec uniquement des ballons et des joueurs. Nous avouons que nos rêves sont limités, c'est pourquoi, nous pensons que nous n'allons pas y arriver sans moyens financiers. "



D'après le directeur technique régional, par ailleurs coach des garçons, Arona Sow, le problème du basket est lié à un manque de volonté des autorités locales. " Il nous faut des autorités locales sportives. Le basketball koldois peine à décoller parce qu'il y a un manque de volonté des autorités locales. Si nous voulons atteindre la première division, il va falloir que les fils de Kolda nous accompagnent dans cette tâche", a-t-il renchéri.



À noter que Kolda compte 3 centres de Basketball qui comptent chacun entre 150 et 200 jeunes basketteurs.