Kolda : La ligue régionale plaide pour la promotion du foot féminin et encourage la candidature de maître Senghor à la CAF.

En prélude à l’Assemblée Générale de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) qui doit se tenir le 28 novembre prochain, la ligue régionale de football de Kolda a tenu sa rencontre d’information et de partage. Et en marge de cette rencontre, la promotion du football féminin a occupé une place importante mais aussi soutenir la candidature de maître Senghor au poste de président de la CAF. Ces échanges ont permis aux membres de la ligue d’être au même niveau d’information sur le rapport d’activités financières au niveau régional.



À en croire Yaya Zeus Baldé, le président de la ligue régionale de football de Kolda, « il existe un seul club de la région affilié à la fédération et qui a une équipe féminine. Or dans chaque département, parmi les trois que compte la région, au moins une équipe féminine devrait en sortir. C’est pourquoi, je compte mener le combat dans toutes les instances du football régional et national pour permettre au football féminin koldois de sortir de l’ornière. »



Poursuivant sur les recommandations, il précise : « le rétablissement du déséquilibre du football national doit passer par une donnant droit à chaque région la possibilité de présenter un club fanion. Mais aussi rehausser les subventions même si de grands efforts sont consentis dans ce sens-là. »



La ligue régionale de football a chaleureusement remercié maître Augustin Senghor pour le travail remarquable qu’il mène au sein de la fédération et se félicite de sa candidature à la présidence de la CAF. Elle donne carte blanche au président Augustin et prie fortement pour son élection à la tête de la CAF au mois de mars 2021.



Enfin, la rencontre s’est terminée par les recommandations qui devront faire l’objet d’exposition lors de l’AG de la FSF comme la promotion du football féminin koldois.