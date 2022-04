Kinder contaminés en Europe : Saisie au Sénégal d'un lot de 75 pièces présentant les mêmes caractéristiques que les produits retirés du marché Européen.

Après la découverte en Europe de cas de salmonellose qui seraient causés par la consommation de Kinder, il nous revient que les services du ministère du commerce ont saisi aujourd’hui à Dakar 75 pièces de Kinder présentant la même identification que le lot de Kinder contaminé en Europe.



Joint au téléphone de Dakaractu, la ministre du commerce et des PME confirme cette information, mais précise que pour le moment, les pièces sont en train d’être analysées par le laboratoire de contrôle et les résultats sont attendus dans les prochaines heures.



« Effectivement nos services qui effectuaient des contrôles sur le terrain aujourd’hui ont saisi 75 pièces de Kinder présentant les mêmes identifiants que les produits contaminés en Europe. Pour le moment nous ne savons pas si ce lot est contaminé ou non, mais nous sommes en train d’effectuer des analyses au niveau du laboratoire de contrôle pour voir qu’en est-il véritablement. Nous attendons les résultats dans les prochaines heures », a renseigné la ministre du commerce.



Toutefois, Aminata Assome Diatta de préciser que les services de son département vont poursuivre le contrôle sur le terrain…