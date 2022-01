Khossanto: le maire mamady CISSOKHO et Endeavour mining, dotent le lycée d'un groupe électrogène.

Le maire de la commune de Khossanto, M. Mamady Cissokho et son partenaire « Endeavour mining », ont remis un groupe électrogène au lycée de la commune. La cérémonie de remise a été l'occasion pour le personnel administratif, les professeurs et les élèves du lycée, de remercier très chaleureusement la municipalité de Khossanto et son partenaire stratégique. Ce groupe électrogène d'un montant global de 1 500 000 F CFA, permettra au Lycée d'assurer la reprographie sur place. Cette action entre dans le cadre du partenariat 2021 entre la commune de Khossanto et « Endeavour mining ». Ainsi, même si le lycée ne relève pas de la commune, mais plutôt du Conseil départemental, le maire a jugé utile d'inscrire l'équipement du lycée dans le PAI. En effet, selon le premier magistrat de commune, « ce sont nos fils et filles qui sont dans ce lycée et n'attendrons personne pour les accompagner et les aider à réussir », a dit Mamady Cissokho. Ce groupe électrogène enlève une grosse épine au pied du proviseur du lycée qui était obligé de faire des kilomètres pour les travaux de reprographie...