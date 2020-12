Khossanto/Rentrée scolaire 2021: le Conseil Municipal et la SGO injectent 7 millions.

En plus des fournitures scolaires, (cahiers, craies, bics...), que les maires ont l'habitude de remettre à leurs écoles à chaque rentrée scolaire, le maire de Khossanto, région de Kédougou, a décidé cette année d'orienter son budget vers l'électrification solaire des écoles. En effet, ce Samedi 05 Décembre 2020, il a procédé à la remise officielle de plaques solaires pour électrifier les établissements scolaires. Selon l'édile de la commune de Khossanto, M. Mamady Cissokho, « chaque année ce sont des cahiers, des bics, de la craie etc., que nous mettons à disposition des écoles. Cette année, on s'est dit qu'il nous faut revoir la pertinence de ce geste. On a décidé avec le conseil de voir si avec cet argent on peut régler les problèmes que rencontrent les écoles. Unanimement on a pensé que les écoles avaient besoin d'être électrifiées, pour permettre aux élèves et aux enseignants de travailler même la nuit. » Ainsi, ce sont 8.000 Cahiers, 1.000 bics et 10 cartons de craie acquis avec l'appui de la SGO en partenariat avec le conseil municipal aux 1.500 potaches de la commune. En outre des Panneaux solaires de 230watt, 3 batteries, 3 régulateurs et autres matériels d'installation, des kits sanitaires ont été offert aux écoles de la commune. Par ailleurs, une enveloppe de 800.000 F CFA a été dégagée pour résoudre les petits problèmes de toutes les écoles de la commune. En somme, ce sont 7 millions, dont 4 millions par la Sabodala Gold Opérations, qui ont été injectés au profit des écoles. La cérémonie de remise a eu lieu en présence des directeurs d'école, des conseillers, des représentants de la communauté et ceux de la SGO.