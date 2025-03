Khalifa Sall : « Ñi nekk Ci Boppu Rewmi, dafa am fouñu leeni Xaar… »

Le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, a appelé ses camarades de l’opposition et de la société civile à rester vigilants face au nouveau régime. Prenant part au « Ndogou Débat » d’Aïda Sopi Niang, sous le thème « Gouvernance et engagement citoyen au Sénégal : construire ensemble l'avenir à l'ère des mutations politiques et géopolitiques », l’ancien maire de Dakar a rappelé l’importance du rôle de veille et d’alerte des acteurs sociaux et politiques.



« Devons-nous rester aphones face à ce qui se fait en face de nous ? Je pense que c’est une question à poser, car il faut le rappeler : nous avons tous participé à l’effort collectif ces dernières années. Notre conduite aujourd’hui dépend de tout ce qui a été accompli récemment. Et cela serait vain si nous n’y participons pas avec responsabilité », a déclaré Khalifa Sall.



Parallèlement, il a salué cette initiative qui se déroule chaque année pendant le Ramadan et qui réunit différents acteurs (société civile, politiques, journalistes, etc.).