Khady Diène Gaye, ministre des sports : « C'est à travers la coalition Diomaye Président que j'ai pu accéder à ce poste ministériel... »

Lors de la cérémonie de passation de service qui s'est déroulée au ministère des sports, la nouvelle ministre, Khady Diène Gaye, a tenu dès le départ à clarifier son affiliation politique. Elle a ainsi souligné son engagement en tant que membre de la Coalition Diomaye Président, qui l'a notamment conduite à sa nomination à la tête du ministère des Sports, de la Culture et de la Jeunesse. « J'exprime ma profonde gratitude envers le président de la République et son Premier ministre pour la confiance qu'ils m'ont accordée (...) Il est inutile de rappeler qu'en plus de ma qualité de technocrate, je suis une militante politique, et c'est grâce à la coalition Diomaye Président que j'ai pu accéder à ce poste ministériel... »

Elle a également déclaré : « C'est avec humilité et détermination que j'assume mes fonctions au ministère des sports (...) Je suis pleinement consciente de la lourdeur de la tâche qui m'attend et des défis qui se présentent à moi... » Par la suite, Khady Diène Gaye a annoncé l'adoption prochaine d'un code du sport et d'autres mesures, tout en précisant son message à l'opinion publique.

Dans son discours, elle a mis l'accent sur la nécessité de revaloriser l'éducation physique et sportive, de dynamiser le sport scolaire et universitaire, d'organiser des festivals et des championnats nationaux universitaires, d'accompagner les collectivités territoriales, de mettre en place une mutuelle de santé pour les sportifs, et d'assurer la régularité des championnats scolaires, parmi d'autres initiatives.