Keur Mousseu - Opération "Un Mouton de Tabaski à 100.000 Fcfa" : Le Président du Parti "En Avant" apporte son soutien aux populations

En prélude à la célébration de l'Aïd El Kébir (Tabaski), le président du Parti "En Avant/ Ca Kanam", Papa Biram Ciss a encore cassé sa tirelire en soutien aux populations.

En effet, après la Korité avec une initiative forte et solidaire pour répondre aux attentes du gouvernement envers la population, il a encore lancé l'opération "Un Mouton de Tabaski à 100.000 Fcfa". Celle-ci consiste à réduire drastiquement les prix des moutons qui seront vendus aux populations afin de pouvoir soulager les familles par rapport aux charges liées aux préparatifs de la Tabaski.

Ainsi, les conditions de participation sont établies comme suit : se procurer la carte d’adhésion spéciale Tabaski à 5.000 Fcfa en vente jusqu’au 05 mai 2025 et verser la somme de 100.000 Fcfa au plus tard le 25 mai 2025. Quant à la distribution des moutons, elle est prévue entre le 28 avril et le 30 mai 2025 à Keur Mousseu à Tougouny.