Keur Massar / Inondations : « Le dispositif de doublement du pompage des eaux vers la forêt de Mbao a été lancé » (Serigne Mb. Thiam, MEA)

Le ministre de l'eau et de l'assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam, était à Keur Massar, une des localité de Dakar les plus touchées par les fortes pluies qui se sont abattues sur tout le pays, ce Dimanche 06 Septembre 2020. Avec son collègue de l'intérieur, M. Thiam est venu voir la situation que vivent les populations de cette localité. Pour une solution provisoire, "nous avons mis en place un dispositif de doublement du pompage des eaux vers la forêt de Mbao." D'ailleurs, dira le ministre : " le marigot de Mbao, où les populations ont déversé des ordures et des gravas a été nettoyé et cela à coûté beaucoup d'argent." Sur place, les sapeurs pompiers et les agents du service d'hygiène sont à pied d'oeuvre pour soulager les sinistrés...