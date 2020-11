Keur Massar / 48h de consultations gratuites : L'armée au chevet des populations.

Dans le cadre de l'appui logistique des armées au plan ORSEC 2020, la direction de l’information et des relations publiques des armées va organiser du vendredi 27 au samedi 28 novembre 2020 des activités civilo militaires à Keur Massar, sous la présidence d’El Hadji Malick Diagne, le commandant de la zone militaire N°1.



« C’est la gratuité qui est le maître mot », tels sont les propos du colonel El Hadj Malick Diagne, qui ajoute que leur principal objectif est d’aider la population sinistrée. La commune de Keur Massar a été parmi tant d'autres l’une des plus impactées par les dernières précipitations. Après l’aide des autorités, les forces armées ont donc jugé nécessaire d’apporter leur contribution au niveau médical en offrant des consultations gratuites à Keur Massar pour une durée de deux jours consécutifs. La population est venue massivement répondre à leur appel en s'inscrivant sur les listes. Déjà à 09H-30mn, 500 personnes étaient inscrites et le colonel et son équipe comptent atteindre 1500 personnes avant la fin des 48H.



Selon Mariétou Badji, une des beneficiaires des consultations gratuites, toute la societé a été accueillie à bras ouverts par les forces armées, sans aucune discrimination...