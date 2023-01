Keur Massar : 3 faux policiers violaient des prostituées

Sur ces entrefaites, plusieurs d'entre elles ont porté plainte dans différents commissariats et brigades de gendarmerie.



Les enquêtes menées par les hommes du Major Abdou Aziz Kandji de la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar ont révélé qu’un ancien informateur de la police et de la gendarmerie a pu monter le gang constitué d’un auxiliaire de police, d’un sapeur-pompier, tous radiés, et d’un ancien militaire du bataillon des commandos libéré et déjà condamné pour usurpation de fonction et d’un agent de sécurité.

Les éléments de la brigade de Recherches de Keur Massar ont démantelé une bande de 5 malfaiteurs qui prétendaient être des policiers. Il s'agit de S. M. Diop, I. Fall, C. Faye, B. S. Ndiaye et Y. A. BA tous des anciens militaires.Selon les informations rapportées par le journal l'Observateur, les ex militaires ciblaient les prostituées dans les sites de rencontre qu'ils forçaient à des parties de jambes en l’air. D'après la même source, leurs victimes étaient soumises à des tortures, dépouillées de leurs biens et leurs appartements saccagés.