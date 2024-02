Kédougou: un incendie ravage plusieurs cantines du marché central et fait d’importants dégâts matériels

D’après nos sources un incendie s'est déclaré aux environs trois heures du matin. Le feu à ravagé des boutiques qui sont aux abords du garage du Car mouride de Kédougou. Le bilan matériel est lourd car toutes les marchandises ont été emportées par les flammes même si les soldats du feu sont parvenus à maîtriser les flammes.



Parti d’une boutique le feu s’est propagé vers les boutiques environnantes et a tout emporté sur son passage . D’après nos sources l’origine de l’incendie est due aux branchements électriques non contrôlés dans le marché. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie