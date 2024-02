Kédougou : le gang qui perturbait la quiétude des populations de Saraya arrêté au Mali !

Tous ont été tués et une importante somme d'argent a été emportée. Par la même occasion, deux individus seront blessés, l'un à la tête, et l'autre à la cuisse.



À Bantinkhoto, un site d’orpaillage dans la commune de Missirah Sirimana, un groupe de quatre personnes aux environs de 3 heures du matin ont attaqué deux acheteurs d’or, l’un a été dépossédé de 3 millions de francs et 15 g d’or. L’autre qui avait pris la fuite, a été blessé par balle.

Le vendredi 9 février 2023 entre Madina Berola et Diagoun, des assaillants au nombre de 8, ont barricadé la route avec des cailloux et ont intercepté 05 motocyclistes dont 01 sénégalais domicilié à Bondala, 01 malien domicilié à Lefakho et 03 Burkinabé domiciliés à Lefakho et à Khossanto.

Les victimes ont été dépouillées de leurs biens dont de l’argent d’un montant total de 1.314.000 fcfa , 149 g d’or et 03 téléphones portables.

Une série d’attaques qui avaient fini de causer la psychose au sein de la population. Malgré les nombreuses patrouilles de la gendarmerie, les malfaiteurs ont toujours réussi à disparaître dans la nature. Mais, contacté par nos sources, une partie de la bande vient d’être arrêtée au Keniekenieba, au Mali. Au nombre de 5, ils ont été arrêtés avec plusieurs armes et des munitions dans un sac. Ils sont présentement entre les mains de la gendarmerie malienne. Un autre serait en fuite…