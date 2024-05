Kédougou/Urgent : Une bande armée emporte 02 millions dans une boutique au village de lefakho..

Une bande à main armée, composée de huit individus ont perturbé la quiétude de la population de Lefakho avec des tirs à balles réelles. Les assaillants ont cambriolé une boutique et ont réussi à emporter un montant de deux millions de francs CFA ce samedi 25 mai 2024, aux environs de 20 heures 45 minutes. Encagoulés, ils détenaient des armes lourdes telles que des Kalashnikovs, des mitrailleuses ….



Un habitant du village a été tabassé et blessé légèrement lors du retrait de la bande. Après la scène, la gendarmerie nationale accompagnée de la victime est arrivée sur les lieux en effectuant immédiatement des patrouilles dans la zone afin de chercher à retrouver ces derniers, qui se sont malheureusement évaporés dans la nature.

Cette énième attaque dans la région de Kédougou, particulièrement dans les zones d'orpaillage, avec des tueries et des cambriolages d'une façon répétitive, a fini d’installer la psychose au sein de la population.