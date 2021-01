Kédougou-Tamba/Aquaculture : "En 2020, les 25 sites ont produit 20 tonnes de poisson" (Théophile Diouf, ANA/zone Est)

S'il y'a un secteur d'activité qui n'a pas été très affecté par la pandémie à Covid-19, c'est bien l'aquaculture. En effet, dans les régions de Tambacounda et Kédougou, les rendements ont battu tous les records. Ces deux régions qui comptent 25 sites, dont 9 à Kédougou et 16 à Tambacounda, "ont produit en 2020, 20 tonnes de poisson contre 15 en 2019"', nous a confié M. Théophile Diouf. En outre, le secteur qui emploie 544 personnes dont 64 % de femmes, arrive aujourd'hui à approvisionner le marché local en poissons frais et de très bonne qualité, ce qui était impensable il y a encore une dizaine d'années...