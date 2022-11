Kédougou / Stade municipal Mamba Guirassy : la pelouse synthétique sera livrée dans un délai de 5 mois.

À l'instar des autres villes du Sénégal, le stade de la commune de Kédougou bénéficiera bientôt d'une pelouse synthétique.

En effet, après la signature de la convention entre la mairie de Kédougou et la fédération sénégalaise de football pour la réfection du stade municipal Mamba Guirassy, une visite du site a été effectuée par une délégation composée du 3ème adjoint au maire chargé de la jeunesse et des sports, du chargé des affaires juridiques et des projets à la Fédération, du chargé des infrastructures, de l’entrepreneur et du président de la ligue régionale de football. Visite au cours de laquelle l’entrepreneur a pris toutes les garanties devant Me Augustin Senghor pour démarrer incessamment les travaux afin de livrer la pelouse synthétique dans un délai de 5 mois.

La Fédération a remercié le maire Ousmane Sylla pour son pragmatisme dans la diligence du dossier.