Kédougou/Sport : Le ministre du sport constate les 07 ans de retard de construction du stade régional et exige l'accélération des travaux.

Le ministre des sports, Yankhoba Diattara a visité ce dimanche 29 janvier 2023, en présence du gouverneur de région Mariama Traoré, l'état d’avancement des travaux du stade régional entamés depuis 2017.

Un gros retard dans la réalisation de cette infrastructure sportive qui n'a même pas atteint un taux d'exécution de 30%, alors que l'entreprise chargée de la construction avait reçu 02 milliards 300 millions de francs cfa sur les 04 milliards, soit 60% des fonds destinés à la réalisation du stade. Le ministre a fustigé le retard dans l’exécution des travaux et a demandé à l'autorité administrative de mettre en place un comité de suivi qui sera composé des acteurs sportifs. Ce comité aura comme mission principale de suivre l'état d'avancement et de rendre compte au plus haut niveau.





À en croire le ministre Yankhoba Diatara, cette visite entre dans le cadre du suivi régulier et permanent des projets et programmes de l’État sur instruction du président Sall. Le projet de construction du stade de Kédougou est une priorité du ministère des sports.

Face à cette situation, le ministère compte avec les autorités administratives, le chef de service du sport et les mouvements sportifs, mettre en place un comité de suivi pour que les travaux soient accélérés et achevés pour que le stade soit livré à la jeunesse de Kédougou. » Le ministre d’informer que les départements de Saraya et de Salémata auront leurs stades départementaux, dans le cadre du projet des 26 stades départementaux du ministère sur instruction du chef de l’État. Le gouvernement travaille sur la mobilisation des ressources pour réaliser ce projet.