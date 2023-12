Kédougou/SARAYA :le président du CD, Moussa Danfakha, et son partenaire Barrick Gold au chevet des sinistrés

Le Conseil départemental de Saraya n’a pas attendu longtemps pour venir en aide aux populations sinistrées lors des incendies survenus à Sékhoto. Moussa Danfakha a ainsi remis son soutien aux sinistrés.



Moussa Danfakha, président du Conseil départemental de Saraya et ses collaborateurs, ont rendu visite aux populations victimes des incendies survenus à Sékhoto dans la commune de Missirah Sirimana dans le département de Saraya.



Il leur remettait l’appui du Conseil départemental. Selon son président, Moussa Danfakha, il s’agit ici d’un appui de son institution en faveur des personnes sinistrées. « Un incendie monstre a ravagé une trentaine de cases et a calciné tout sur son passage, il y a de cela quelques semaines. Toutes les productions et les vêtements sont réduits en cendres. Il ne restait plus rien dans ces concessions. Et c’est pourquoi, nous ne pouvions pas faire autrement que d’appuyer les sinistrés. Nous avons consenti une enveloppe de plus de 2 millions pour acheter des vivres », indique Moussa Danfakha, avant de préciser : « Les achats ne sont pas faits au hasard. Ça a été fait de concert avec les sinistrés qui ont exprimé leurs besoins», a soutenu le président.