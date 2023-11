Kédougou/Lancement travaux de la Bembou-khossanto-sabodala- Kayan : “Macky SALL vient de réparer une injustice sociale” (Mamady CISSOKHO, HCCT)

Le chef de l’état Macky SALL a lancé les travaux de la route de l’or, la route Bembou -khossanto- Sabodala-Kayan. Prévue pour une durée de 22 mois, elle va coûter un peu plus de 8 milliards. Elle sera accompagnée d’aménagement d’environ 10 km de routes en pavés sûr les traversées d’agglomération. Avec le lancement de ces travaux, “Macky SALL vient de réparer une injustice sociale” a dit Mamady CISSOKHO, HCCT et maire de khossanto. En outre le chef de l’état a procédé au lancement des travaux de réhabilitation du corridor Dakar Bamako par le sud, par RN 7 sur le tronçon Mako-Kédougou-SARAYA- Mousala. Ces travaux sur une longueur de 136,4 km va coûter 50, 587 milliards, dont 8, 087 milliards de l’Etat et 42,5 de la banque d’investissements et de développement de la CEDEAO (BIDC)

L’objectif est de Contribuer au renforcement de l’intégration économique sous-régionale.