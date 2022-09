Le personnel du centre de santé de Kédougou a décidé à mettre en place un plan d'action pour paralyser le système de santé pour conrester l'arrestation de 3 de leurs collègues, à savoir le gynécologue, l'anesthésiste et l'infirmier. Ils l'ont fait savoir lors d'une déclaration de presse ce jeudi 1er septembre 2022 au centre de santé.



Pour rappel, ces arrestations font suite à la mort de la jeune femme du nom de Mamie Doura Diallo décédée au niveau du bloc opératoire dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août 2022.



Le médecin chef du district, Fodé Danfakha, affirme que la victime est entrée en bloc avec un nourrisson déjà mort dans le ventre et que l'équipe en place avait tenté de sauver la victime de 15h à 19h. Malheureusement, elle a finalement succombé lors de son intervention chirurgicale. Il a aussi précisé que seul un cas de décès a été noté sur plus de 300 femmes ayant accouché avec césarienne.



Les agents de santé se disent déterminés à dérouler leur plan d'action jusqu'à terme au plan local et national, afin de mettre fin à ces procédures judiciaires contre les agents de santé, "d'autant plus que ceux de Kédougou travaillent dans des conditions précaires et personne n'en parle", ont-ils dénoncé...