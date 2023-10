Kédougou / Contenu local : “L’ambition de la SGO est de travailler avec les entreprises locales” (Mamoudou Bocoum, SGO)

Les petites et moyennes entreprises, partenaires techniques, financiers et populations ont convergé vers cette importante activité organisée par la SGO filiale de Endeavor Mining ce lundi 09 octobre 2023 au bioparc de Kédougou.

Cet événement majeur s'inscrit dans le cadre d'échange d'informations utiles avec les entreprises locales, afin de promouvoir le contenu local et participer au développement de la région.



Le vice-président, directeur général adjoint de Sabodala Gold Opérations, Mamoudou Bocoum, annonce que la compagnie minière travaille avec plus de 600 entreprises et 57% des emplois sont de la région de Kédougou.





Les autorités administratives et locales de la région ont massivement répondu à l'invitation de la SGO. Le chef de l'exécutif régional, Mariama Traoré, a salué l'organisation de cette activité qui rapproche davantage les entreprises locales et la société minière. Selon elle, "Le contenu local vise la compétitivité et le développement des petites et moyennes entreprises locales en les positionnant dans la chaîne d’approvisionnement et le capital des grands projets miniers de la région", a-t-elle soutenu.

Chaque partenaire a fait une exposition de ses services au niveau des stands pour montrer son expérience. Ces journées portes ouvertes seront démultipliées dans les zones les plus impactées par l'exploitation minière. L'ambition de la SGO est de travailler avec les entreprises locales, a soutenu, le Dr. Bocoum.