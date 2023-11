Kédougou/Conseil présidentiel: “M.le Président vous avez fait un choix et c’est notre choix” (Ousmane Sylla)

Le conseil présidentiel territorialisé tenu à Kédougou et présidé par le chef de l’état Macky SALL, a été l’occasion pour le maire de Kédougou, par ailleurs DG de Dakar Dem DIKK de remercier le Chef de l’état, pour l’ensemble des efforts consentis dans la région. Selon lui, ces investissements ont littéralement changé le visage de la région et amélioré considérablement les conditions de vie des populations. Cependant, dira-t-il “vous avez beaucoup fait , mais il reste beaucoup à faire” a dit Ousmane SYLLA. Occasion pour ce dernier de réaffirmer son adhésion au choix du président de la République porté sur le PM Amadou Ba pour conduire la coalition BBY à l’élection présidentielle de 2024. “M.le Président vous avez fait un choix et c’est notre choix. Et nous allons nous battre pour l’élire dès le premier tour avec le meilleur score “ a dit le premier magistrat de la ville de Kédougou.