Kédougou /Accident du véhicule de l’armée : il a heurté un fer de sécurité sur un pont.

On en sait un peu plus sur les causes de l’accident ayant occasionné la mort de militaires à Kédougou. En effet, ce jeudi 2 mars 2023, un grave accident a occasionné la mort de deux militaires et plusieurs blessés.

D'après nos informations, le véhicule transportant les Jambars a heurté un fer de sécurité sur un pont à hauteur du village de NOUMOUFOUKHA, commune de MADINA BAFFE, département de SARAYA.

Le véhicule quittait Kédougou pour se rendre à GUEMEDJI à la frontière Sénégalo-Guinéenne.



Nous y reviendrons...