Kaymor (kaolack) : le maire Saliou Cissé soutient le Pastef.

« Il est temps que le Saloum bénéficie des projets et programmes de la vision 2050 du nouveau régime pour son développement. » C’est la conviction du rappeur Kilifeu, membre de Y’en a marre, invité du maire de Kaymor (kaolack) Saliou Cissé qui faisait face à la presse pour déclarer son soutien sans condition au parti Pastef. « Sans le triptyque «Jub jubal jubaneti et le don de soi, on ne peut pas construire un pays », dira-t-il. Estimant qu’il faut un suicide individuel pour la résurrection collective. Il a tenu aussi à faire remarquer qu’il « va tout faire pour fédérer le maximum de Sénégalais autour du projet Pastef ». Le coordonnateur de Pastef à Kaymor a magnifié l’arrivée de ce soutien de taille pour ces législatives. Le maire de Kaymor a pour sa part rappelé « que les populations ont élu à 54 % la coalition Diomaye Président, du jamais vu dans l’histoire du Sénégal ». Selon lui, « cela montre que les populations ont massivement adhéré au projet du Pastef ». « Notre rôle aujourd’hui, c’est d’accompagner les populations dans leur volonté pour le développement du pays », dit-t-il. Ajoutant qu’« à partir d’aujourd’hui, j’ai décidé d’accompagner le Pastef pour la réussite du projet de développement économique du Sénégal ».