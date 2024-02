Karim Wade : « Je prie pour qu’Ousmane Sonko recouvre rapidement la liberté…pour qu’on engage l’élection dans la sérénité »

Depuis le Qatar, le candidat de la coalition K24 est « totalement » favorable à la libération de Ousmane Sonko dans les prochains jours. Au moment où cette éventualité est largement discutée avec notamment des noms avancés dans le processus de médiation entre Ousmane Sonko et Macky Sall, Wade-fils se réjouit que les deux acteurs politiques se soient parlé.



« Je viens d’apprendre qu’Ousmane Sonko est en négociation avec le Président Macky Sall en vue de sa prochaine libération et de celle des personnes emprisonnées avec lui. Ayant moi-même connu les rigueurs de la détention pendant plus de trois ans et demi, je prie pour qu’Ousmane Sonko recouvre rapidement la liberté, qu’il retrouve sa famille, ses militants et qu’il puisse surtout passer le prochain Ramadan parmi les siens », a déclaré Karim Wade dans un message posté sur sa page « X », ex-Twitter.







Le candidat du parti démocratique sénégalais félicite toutes les personnes, qui ont œuvré sans relâche et dans la plus grande discrétion pour sa libération, notamment Pierre Goudiaby Atepa, Alioune Tine, Seydi Gassama, Boubacar Camara.