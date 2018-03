Kaolack : la vie et les œuvres de Mame Cheikh Ibrahima Fall revisitées lors d'une journée « Sargal »

Ainsi, le guide religieux Serigne Modou Guissé, qui a convié les fidèles à ce rendez-vous, a voulu dit-il, aider les jeunes à connaître davantage les actions sociales de ce saint homme qui ont été « sans précédent ». « Nous avons organisé une cérémonie de récital du saint coran durant laquelle des prières ont été formulées pour que la paix puisse régner dans notre pays et partout dans le monde. C'était une occasion pour montrer aux jeunes le côté social de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Je vous informe qu'il est le premier à initier une journée d'investissement humain ( set-setal). Alors, les jeunes doivent perpétuer cette bonne pratique. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le président de la République a décrété 2018 année sociale. Vraiment, c'est pour moi une excellente idée d'oeuvrer dans le social, mais je plaide pour que cette politique soit pérenne afin que toutes les années soient sociales ».

En marge de cette journée, une consultation médicale et un don de médicaments ont été paraphés au profit des populations de Kaolack dont celles de Kasaville. Au total, 350 personnes ont été prises en charge par les initiateurs en collaboration avec l'Ong Médisol International.

Notons que la journée a vu la présence de plusieurs personnalités politiques et religieuses telles les guides religieux Serigne Saliou Fall, Serigne Cheikhouna Fall, Serigne Lamp Mbacké de Touba Ndorong, Serigne Mor Talla Fall de Kawsara, Serigne Mor Talla Fall Mame Saliou Fall de Kasaville, Serigne Djiby Lo, Serigne Baye Cissé et certains hommes politiques dont le leader de l'alliance pour la promotion du développement local (Aprodel), Moussa Fall, le secrétaire permanent à l'énergie, Pape Demba Bitèye etc...