Kaolack : l'éffondrement d'une dalle d'immeuble fait 2 morts et 7 blessés graves

Deux morts et 7 blessés graves, c'est le bilan de l'éffondrement d'une partie d'une dalle d'un bâtiment R+2, situé au quartier Taba Ngoye dans la commune de Kaolack.

Selon le commandant Erasme Samb, commandant du groupement d'incendie et de secours N°3, '' Les groupements ont été alertés à 20h01', et les opérations de secours ont été aussitôt entreprises. Ce qui nous a permis d'extraire 9 victimes parmi lesquelles 2 corps sans vie malheureusement et 7 blessés graves. Et les victimes ont été transportées à l'hôpital régional de Kaolack'', a-t-il déclaré, après plus de 5 heures d'opération de secours et d'enlèvement des décombres.

Fallou Galass Sylla