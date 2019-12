Kaolack / Production de sel : 32 villages et plus de 2.000 producteurs en sit-in.

Dans l'arrondissement de Ngothie (Département de Kaolack), les habitants venus de 32 villages et plus de 2.000 producteurs ont initié un sit-in pour demander à l'État que leurs champs de sel soient protégés des grandes firmes multinationales. "Au moins 2.000 personnes travaillent dans ces champs de sel. Et si l'Etat ne fait rien, des étrangers, notament les Salins, vont tout prendre au détriment des populations environnantes. Aujourd'hui, des habitants de 32 villages ont battu le macadam pour élever la voix afin que les autorités réagissent le plus rapidement possible…", a martelé le porte-parole des producteurs de sel, Serigne Mamadou Thiaré de Gamboul. La sortie de ces producteurs fait suite à la récente déclaration du patron des salins du Sine-Saloum sur Dakaractu, faisant état de l'ambition de son usine par rapport à un éventuel projet d'extension...