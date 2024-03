Kaolack : « Pour atteindre l’autosuffisance alimentaire et réduire le taux de chômage des jeunes, il faut investir dans l’agriculture! » (Aly Ngouille Ndiaye)

Dans le cadre de sa caravane nationale pour briguer le suffrage des Sénégalais ce 24 mars 2024, le leader de la coalition Aly Ngouille 2024 était dans la cité de Ndangane pour échanger avec les populations sur ses ambitions pour le Sénégal. Pour Aly Ngouille Ndiaye, le Sénégal doit atteindre l’autosuffisance alimentaire et Kaolack pour ce faire, occupe une place importante dans son programme. « La position centrale de Kaolack va nous permettre de faire de cette cité où le taux de chômage est très élevé, un hub économique pour offrir du travail aux jeunes », explique Aly Ngouille Ndiaye. Qui annonce un programme prioritaire pour l’assainissement de Kaolack afin d’améliorer le cadre de vie. Il prévoit également mettre en œuvre un programme pour la désalinisation de l’eau de mer en vue de la rendre potable. Car, rappelle-t-il, notre principal objectif, c’est d’atteindre la souveraineté alimentaire avec un investissement annuel de 1000 milliards dans le secteur primaire. « Pour atteindre l’autosuffisance alimentaire et réduire le taux de chômage des jeunes, il faut investir dans l’agriculture », a-t-il souligné. Non sans rappeler les résultats escomptés qui ont été obtenus dans le Sine-Saloum avec le test du maïs hybride.