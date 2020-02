Kaolack / Ouverture d'une grande surface : Le groupe CFAO Retail passe par la voie normale.

Contrairement à ses concurrents, le groupe CFAO Retail Sénégal (Carrefour et Supeco) qui compte ouvrir prochainement un grand magasin de distribution dans la ville de Mbossé, a envoyé une forte délégation à Kaolack, conduite par son directeur général pour rencontrer les autorités administratives et locales.



Soucieuse du respect des normes établies pour l'ouverture d'une grande surface au Sénégal, la délégation a rendu visite au gouverneur et à la mairie de Kaolack. "Notre première démarche c'est de nous présenter auprès des élus de la municipalité, de les informer de notre intention de nous implanter dans la commune, de partager avec eux notre projet et de voir quels pourraient être les emplacements…", a informé le directeur général du groupe CFAO Retail( Exploitant les marques Carrefour et Supeco en Afrique), Laurent Gouault.



Pourquoi le choix de Kaolack. Le directeur général de répondre : " Nous sommes venus il y a quelques semaines pour découvrir la ville de Kaolack. Nous avons fait un certain nombre d'études et nous revenons convaincus du potentiel économique et commercial de la ville. La grande innovation, c'est que les kaolackois y trouveront leur compte…"