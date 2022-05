Kaolack/Navétanes Finales Zone 2 : Pape Demba Bitèye choisi comme parrain.

Le responsable politique de la majorité présidentielle à Kaolack, Pape Demba Bitèye, n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre aux acteurs de cette discipline de prendre part à un match palpitant discuté entre deux grandes ASC. Dans les gradins, l'ambiance était à son paroxysme notamment du côté de l’ASC Marine de Bongré. En cadets, Marine a battu Pom-bi sur le score de 2 buts à 1.

En seniors, Marine a laminé Barada de Kasnack (4-1).

Papa Demba Bitèye a offert à la zone une enveloppe d'un montant de 1.800.000 FCfa, 4 jeux de maillots, 2 trophées et 4 ballons.

Le vainqueur « cadets » est rentré avec une enveloppe de 250.000 FCfa, un jeu de maillot, un trophée et un ballon. Le vaincu a reçu une enveloppe 200.000 FCfa, un jeu de maillot et un ballon.

Le vainqueur de la catégorie « seniors » est reparti avec une récompense de 350. 000 FCfa, un jeu de maillot, un trophée et un ballon. Et le vaincu a été consolé avec une somme de 250.000 FCfa, un jeu de maillot et un ballon...