Kaolack : Mounirou Ly et Mohamed Ndiaye Rahma scellent une alliance politique en faveur du président Macky Sall.

Les deux leaders ont organisé hier à Kaolack une conférence de presse conjointe pour officialiser leur compagnonnage au profit du chef de l'État. Au cours de cette rencontre qui avait l'allure d'un méga meeting, Mr Ly a rendu officielle cette alliance qui vient booster les rangs de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yaakar.



Le DG Mounirou Ly a mentionné dans son discours le travail que chaque leader effectuait dans son coin pour accompagner la politique du chef de l'État, mais aujourd'hui reconnaît-il, cette grande coalition qui intègre d'autres responsables politiques va permettre à leur entité d'avoir un gros gain politique.



Pour sa part, Mohamed Ndiaye Rahma a insisté sur la nécessité de mettre en place des alliances pour les joutes prochaines avant d'inviter l'ensemble des responsables politiques de Kaolack qui gravitent autour de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yaakar, à référer leurs interventions et mutualiser leurs forces...