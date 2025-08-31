Kaolack - Mor Ndao et And Yatal Pastef réservent un accueil chaleureux à Ousmane Sonko et plaident pour Médina Mbaba

Mor Ndao et le mouvement ''And Yatal Pastef" (AYP) ont réservé ce samedi un accueil triomphal au Premier ministre Ousmane Sonko qui, en prélude au Gamou, était en visite de courtoisie à Médina Baye.

Cette grande mobilisation était une tribune pour Mor Ndao, responsable politique de Pastef à Kaolack de revenir sur la situation de son fief, le quartier Médina Mbaba, situé dans la commune de Kaolack.

''Nous souffrons à cause des canaux à ciel ouvert. Les maisons sont submergées par les eaux pluviales. Certains habitants ont même abandonné leurs maisons'', a-t-il déploré avant de réclamer des solutions durables. ''Nous l'avons réclamé haut et fort mais jusqu'à présent il n'y a aucune solution. C'est pourquoi, nous demandons aux plus hautes autorités de venir voir ce qui se passe à Médina Mbaba parce que les habitants sont tellement fatigués''.

Les militants et sympathisants de Mor Ndao qui ont également pris la parole, sont tour-à-tour revenus sur les mêmes doléances tout en réclamant des solutions urgentes.