Kaolack/ Médina Mbaba: Une fillette décède dans une collision entre deux motos, une Jakarta et une routière

Un accident vient de se produire sur la route de Médina Mbaba en allant vers Médina Baye.



Un père de famille qui supportait sa femme et sa fille âgée d'à peine 1 an et quelques mois, a terminé sa course sur une moto routière ou GT ( motocyclette massive). L'enfant a rendu l'âme sur le coup.



Les blessés ont été évacués à l'hôpital régional de Kaolack.