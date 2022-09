Kaolack : Les partisans de Aminata Touré s'érigent en bouclier et apportent une réplique...

Ces derniers, notamment les femmes, ont tenu un point de presse pour remettre les pendules à l'heure.



Répondant aux détracteurs de l'ancienne première ministre, les partisans de Mimi ont déploré le tollé qui a accompagné sa sortie, à la suite du choix du président Macky Sall au perchoir. "Les gens qui s'agitent à Kaolack ne sont pas des références, alors que Aminata Touré est une personnalité spéciale. Ils l'ont déclarée persona non grata à Kaolack, et pourtant ceux qui parlent habitent dans les zones périphériques, contrairement à Aminata Touré qui habite au centre-ville. Elle est la petite fille des grands hommes qui ont construit Kaolack", a déclaré la Coordinatrice des femmes de Mimi à Kaolack, Seynabou Niang.



Ils ont entre autres fustigé l'attitude du patron de Bby qui au lieu de défendre une fidèle collaboratrice, a préféré l'abandonner au dernier virage, non sans s'opposer à un éventuel 3ème mandat du président Macky Sall à la prochaine présidentielle.



Les souteneurs de Mimi ont également lancé des piques aux responsables politiques de Kaolack qui ont commandité cette sortie médiatique en les remettant à leur place pour n'avoir rien fait pour Kaolack en terme de recrutements...