Kaolack : Les étudiants de l'Ussein dénoncent les promesses non-tenues du Mesri, interpellent le régime de Diomaye-Sonko et durcissent le ton

Ce mercredi 28 janvier 2025, les étudiants de l'Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (Ussein) de Kaolack ont fait face à la presse pour exprimer leur mécontentement, concernant leurs conditions d'apprentissage et les promesses non-tenues des autorités notamment le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri), Dr Abdourahmane Diouf.

Ces jeunes du temple du savoir exigent des autorités qu’elles respectent les engagements pris pour améliorer leurs conditions d’études. "Nous sommes là pour exprimer notre colère. Depuis 2015, notre université est en construction. Nous sommes en 2025 et aucun des travaux n'a été achevé, cette situation est inacceptable. Lors de sa visite ici en juin 2024, le ministre de l'enseignement supérieur nous avait promis que nous allions rejoindre nos campus au plus tard en octobre 2024. Malheureusement, jusqu'à maintenant aucun des travaux n'a été achevé. Maintenant, l'Etat a décidé de programmer les inscriptions de la Promotion 7, ici à l'Ussein, nous sommes dans nos locaux provisoires, et je vous le promet, nous n'accepterons jamais au plus grand jamais, la présence de cette promotion ici dans les locaux provisoires. Nous sommes déjà en surcharge, nous n'allons pas l'accepter", a martelé Mouhamadou Lamine Diagne.

Ces étudiants dénoncent également le mutisme des autorités et menacent de passer à la vitesse supérieure. "Nous faisons appel au Président BDF, au Pm Sonko et au MESRI Dr Abdourahmane Diouf et de réagir le plus rapidement possible sinon, ils vont voir de quoi nous sommes capables", a avertit Ousmane Niang.

Pour rappel, hier mardi, les étudiants de l'Ussein Campus de Fatick ont manifesté leur mécontentement en bloquant la route nationale et en brûlant des pneus pour réclamer l’achèvement des travaux de leur campus. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux, dont le président de la commission sociale, ont été interpellés par la police. Ils ont finalement été libérés aux environs de 17 heures.