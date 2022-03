Kaolack : Le président Macky Sall dit ses quatre vérités aux responsables politiques et les invite à l'unité en perspective des législatives.

La rencontre d'hier entre le président Macky Sall et les leaders de Benno Bokk Yakaar dont ceux de l'Apr, n'a pas été de tout repos. Selon les informations que nous avons réussi à glaner de la part de quelques sources présentes lors de cette assemblée organisée à "huit clos" dans un hôtel de la place à Kaolack, ladite rencontre était plus que tendue.



En effet, les querelles qui ont été enregistrées dernièrement, ont encore refait surface lors de ce tête-à-tête à travers des "cris" par moment à l'endroit de certaines personnes qui étaient désignées pour prendre la parole dans le but d'essayer de diagnostiquer la défaite de Benno Bokk Yakaar à Kaolack.



Prenant la parole, le président Macky Sall a déploré ce comportement ainsi que le manque de discipline de parti de certains leaders qui n'ont pas été en phase avec ses choix à Kaolack. Il a lors de ce face-à-face, mis l'accent sur le manque d'organisation favorisant ainsi l'absence du travail de terrain qui devait être fait auprès des populations.



Répondant à ceux qui ont abordé la question relative aux postes de responsabilité, le patron de Bby dira que Kaolack a été servi sur tous les plans à travers des postes de ministres, directeurs généraux, PCA, Députés, HCCT, etc. Et qu'il revient aujourd'hui aux responsables politiques de travailler dans l'unité pour les échéances futures.



Dans la foulée, le président Macky Sall a félicité les maires du département de Kaolack et les a aussi invités à travailler avec toutes les sensibilités existantes dans leurs communes respectives...