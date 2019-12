Kaolack : Le film de l'arrestation du père de Modou Sène...

Ayant l'habitude de jeter son paquet de chanvre indien par dessus le mur de la maison d'arrêt et de correction de Kaolack, le père de Modou Sène a eu la malchance de confier cette tâche à un de ses neveux. Cette circonstance est arrivée au lendemain du meurtre de son fils Modou Sène à Ndar-gou-daw. N'ayant pas beaucoup de temps pour ravitailler ses clients de la Mac pour les besoins des funérailles de son fils, il a demandé à son neveu d'aller jeter le paquet dans la cour de la prison où un prisonnier venait ramasser à chaque fois, procédait à la vente de la drogue et enfin envoyait l'argent à son propriétaire par un autre moyen non encore connu.



Au lieu de se rendre comme à l'accoutumée au niveau du lieu indiqué, le jeune homme qui a été mal briefé, s'est rendu directement devant la porte principale pour remettre le paquet au garde pénitentiaire en faction afin que ce dernier le remette au détenu X qui a l'habitude d'écouler le produit dans la prison.



Après vérification, les gardes pénitentiaires ont découvert le contenu du paquet et procédé illico à son arrestation. Arrivé au commissariat central de Kaolack, le jeune homme a donné le nom du doyen Sène comme étant le cerveau.



De leur côté, les limiers sont allés cueillir le principal concerné chez lui à Ndar-gou-daw avant de les placer tous les deux en garde à vue au commissariat central de Kaolack.



Leur déférement est attendu ce mardi...