Kaolack : Le Conseil d'Administration de la ligue de football amateur prépare la nouvelle saison avec un programme alléchant.

Le Conseil d'Administration de ligue de football amateur s'est réuni ce dimanche 24 octobre 2021 à Kaolack, dans un hôtel de la place, sous la présidence de son président, Abdoulaye Seydou Sow.



Ce dernier a procédé à l'installation du Conseil d'Administration. Et le nombre passe ainsi de 23 à 33 membres. H Iyane Thiam lui, a été coopté comme membre du CA.



Les compétitions vont démarrer le 5 décembre 2021 par le trophée du Haut Conseil des Collectivités Térritoriales avec la participation de 32 équipes. Le tirage aura lieu le 26 novembre et la finale le le 22 janvier à Louga.



Le championnat de football National1 et National2 va démarrer le 11 décembre.



En N1, 24 équipes sont réparties en 2 poules de 12 et en N2, 4 poules de 10 équipes.

Pour le football féminin, le démarrage est prévu également pour la date du 11 décembre...