Kaolack : La mairie dégage 12 millions de Fcfa pour offrir des bourses d'études et des aides à 1.200 élèves

12 millions de Fcfa, c'est l'enveloppe globale que la mairie de Kaolack a dégagée sous forme de bourse d'études et d'aide au profit de 1.200 potaches. La cérémonie de remise de cet appui a eu lieu devant les conseillers municipaux, les parents d'élèves, les notables etc. " Cette fois-ci, la commune a dégagé une somme de 12 millions pour aider les jeunes enfants. Les critères sont l'excellence, l'orphelinat partiel et l'orphelinat total. Au départ, il y a eu plus de 2.000 demandes, alors la commune a décidé de subvenir aux besoins de 1.200 enfants qui ont été aidés dans le cadre de la commission éducation", a déclaré l'adjointe au maire, Diégane Wane Ly.



Cette dernière a également ajouté : " Je suis venue réaffirmer l'engagement de Madame le maire Mariama Sarr à appuyer et à aider les enfants qui sont à l'école et qui sont au niveau des Daaras pour leur permettre de franchir l'étape difficile de la vie qu'est l'adolescence. Elle vous encourage à redoubler d'efforts, c'est la raison pour laquelle, elle vous a octroyé 12 millions de francs pour vous appuyer en aide scolaire et vous remettre des bourses d'études. "



Pour leur part, les parents d'élèves qui s'étaient déplacés à cet effet, ont remercié le conseil municipal avec à sa tête, Madame Mariama Sarr, pour l'appui scolaire qui a été mis à la disposition de leurs fils.