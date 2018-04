Kaolack : L'institut Islamique Africain-Américain et la clinique de l'imam Cheikh Hassan Cissé offrent du matériel médical à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass

Médina Baye a abrité la cérémonie de remise de don en matériel médical offert par l'Institut Islamique Africain-Américain et la clinique Shifa Al Asqam de l'Imam Cheikh Hassan Cissé.



Ainsi, des centaines de caisses composées de Seringues, tubes à oxygène pour usage unique, bassines, bandes collantes, kits de soins de chirurgie entre autres, ont été mises à la disposition du service régional médical de Kaolack. " C'est une cérémonie de remise de dons de l'institut islamique Africain-Américain et la clinique Shifa Al Asqam à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de kaolack. La clinique depuis 1997 a été fondée par l'Imam Cheikh Hassan Cissé et son Ong 'Institut Islamique Africain-Américain', en partenariat avec Américare qui est une organisation américaine, nous recevons très fréquemment des conteneurs de médicaments et à chaque fois depuis plus d'une vingtaine d'années, la clinique utilise une partie de ces médicaments et distribue le reste à 32 postes de santé de la région et à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack", a informé le secrétaire général de l'Institut Islamique Africain-Américain de Kaolack, Cheikh Diéry Cissé.



" Nous avons du matériel chirurgical, c'est-à-dire 600 caisses que nous avons données à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack pour aider à relever le plateau technique", a ajouté la directrice de la clinique Shifa Al Asqam, Seyda Coubra Cissé.



Une occasion saisie par Mr Cissé pour faire un plaidoyer en faveur de la clinique de l'imam Hassan Cissé pour la mise à disposition de spécialistes. " Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à l'Etat sénégalais à travers le ministère de la santé et de l'action sociale afin qu'un appui nous soit donné parce que nous en avons grandement besoin compte tenu des spécificités de la zone et de la clinique, surtout par l'affectation de spécialistes pouvant prendre correctement en charge la santé des populations. Nous reconnaissons que l'État du Sénégal nous a tout récemment appuyé, Adja Coubra Cissé l'a dit tantôt, en nous affectant une infirmière d'État et un infirmier, mais cela ne saurait suffire parce que nous faisons du social. Déjà, les talibés, les étudiants, les handicapés et tous ceux qui n'ont pas de moyens ne paient pas au niveau de cette structure parce que c'était la décision de son fondateur, l'Imam Cheikh Hassan Cissé".