Kaolack : L’Ussein tient le premier Salon de GéoAI en Afrique

« Géomatique et intelligence artificielle (Geo AI) ». C’est le thème de la première édition du salon de géomatique en Afrique organisé par l’UFR Sciences sociales et environnementalesde l’Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (Ussein).

En effet, la géomatique est une discipline qui englobe la collecte, l’analyse et l’interprétation de données géospatiale. Elle joue aussi un rôle crucial dans divers secteurs comme l’urbanisme, l’agriculture, la gestion des ressources naturelles et donne des réponses face à certaines catastrophes naturelles. L’intelligence artificielle (IA) avec ses capacités de traitement de données et d’autonomisation ouvre quant à elle de nouvelles perspectives visant à renforcer l’efficacité et la précision des applications géomatiques. Ainsi, il s’agira pendant ces deux jours de susciter entre acteurs de l’écosystème, l’échange de connaissances sur les applications, de promouvoir l’innovation, de renforcer les compétences, de faciliter le réseautage afin d’explorer l’interaction entre la géomatique et l’IA qui sont des métiers de l’avenir visant à favoriser l’innovation et le développement au Sénégal et en Afrique.