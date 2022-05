Kaolack-Kaffrine / Bilan des premières pluies : D'importants dégâts matériels, des quartiers sous les eaux, plusieurs écoles coraniques touchées...

Les premières pluies qui ont été enregistrées à Kaolack et dans le Ndoucoumane ont eu des conséquences sur la vie des populations.



À Kaolack commune, Thioffack et Fass Cheikh Tidiane sont les deux quartiers les plus touchés par le phénomène des inondations, car plusieurs familles ont dû quitter leurs domiciles tard dans la nuit ou ont passé leur temps à évacuer les eaux qui ruisselaient dans leurs domiciles. Thioffack étant le quartier périphérique le plus impacté.



Le lendemain, certaines familles ont pris d'assaut les médias locaux pour alerter et inviter les autorités locales dont le maire, à respecter sa promesse de campagne concernant la situation de leur quartier qui ne cesse d'être touché chaque année par ce fléau.



Dans les communes de Kaolack et Sibassor comme dans la région de Kaffrine, des dégâts matériels ont été enregistrés notamment au niveau des écoles coraniques qui ont vu leurs toitures soufflées par le vent, des concessions complètement détruites. À Sibassor, une famille entière a été surprise par les précipitations occasionnant l'affaissement d'une partie du bâtiment qui lui servait d'habitation.



Dans les trois départements de Kaolack (Nioro, Guinguinéo et Kaolack), des arbres ont été complètement déterrés et quelques animaux emportés par les eaux.



À Taïba Niassène, la cité religieuse est la plus touchée parmi toutes les communes précitées. L'eau avait complètement élu domicile dans les maisons et les grandes artères. Ceci avait d'ailleurs amené le maire à interpeller les plus hautes autorités.



Il faut rappeler que pour le cas de Kaolack commune, les travaux que l'État a entamés depuis quelques années dans le cadre du programme d'assainissement des eaux pluviales ne suffiront pas pour endiguer ce fléau et il va falloir des solutions palliatives aux fins de soulager des familles hantées depuis plus d'une décennie par les inondations...