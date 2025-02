Kaolack - Journée nationale de l'élevage : Les éleveurs exposent leurs préoccupations et listent leurs attentes

Le Président Bassirou Diomaye Faye préside, ce samedi, la cérémonie de la 9ème édition de la journée nationale de l'élevage (JNE). Après avoir visité les stands des exposants au nombre de 600, le Chef de l'État a recueilli les préoccupations des acteurs de l'élevage. Il s'agit entre autres, du vol de bétail, des conflits entre agriculteurs et éleveurs, de la valorisation des produits animaux, de la signature du décret d’application du code pastoral, etc...

Kalidou Ba, le président régional des éleveurs de Kaolack a déclaré : ''Nous souhaitons une réorganisation du secteur avec plus d’accès à la terre, plus d’espace pour notre cheptel. Cela permettra d'éviter les problèmes entre nous éleveurs et nos amis agriculteurs. Nous voulons aussi plus de sécurité, car notre principal souci reste le vol de bétail, quitte à ce qu'on puisse délivrer des permis et aussi contrôler tout véhicule transportant du bétail. Cela va réduire drastiquement le vol de bétail'', a t-il déclaré devant le Président de la République.

Les éleveurs, par la voie de leur président régional, espèrent que le président de la République va les accompagner avec des actions concrètes pour le développement du secteur. Il faut rappeler que ''la valorisation des produits d’origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire'', est le thème choisi pour la 9e édition de la JNE.