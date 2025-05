Kaolack – Journée mondiale de l'hypertension artérielle : "Seuls 46% des hypertendus savent qu'ils le sont" (Dr Thiam, cardiologue)

Les cardiologues de Kaolack ont choisi ce 28 mai pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Cette rencontre visait à sensibiliser les populations aux risques de cette maladie qui prend de plus en plus d'ampleur.



« C'est à l'instar de la communauté internationale, et sous l'égide de l'OMS et de la Société Sénégalaise de Cardiologie, que nous commémorons la Journée mondiale de l'hypertension artérielle, qui se tient chaque année le 17 mai. Nous avons jugé bon de participer à cette journée [...]. Cela s'inscrit dans le cadre de la prise en charge de ce fléau qui pose d'énormes problèmes. C'est un problème de santé publique de par le nombre de personnes atteintes d'hypertension, soit plus de 1,5 milliard dans le monde. Malheureusement, les deux tiers vivent dans nos pays sous-développés à revenus intermédiaires comme le Sénégal. Le taux de décès est évalué à près de 19%. Une étude réalisée en 2015 a montré qu'il y avait près de 30% d'hypertendus au Sénégal. Cela signifie que dans chaque maison, il y a au moins un hypertendu et, malheureusement, seuls 46% de ces hypertendus savent qu'ils le sont. Pire encore, seulement 16% sont suivis, et à peine la moitié, soit 8%, est correctement contrôlée », a déclaré le Docteur Souleymane Thiam, cardiologue à l'hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack.



Selon lui, l'hypertension artérielle peut entraîner des complications très graves : « Il y a l'accident vasculaire cérébral (AVC), la crise cardiaque. Il y a également les complications d'atteinte rénale, etc. »



À l'en croire, la pathologie se manifeste par une augmentation de la pression au niveau des artères, ce qui peut conduire à des céphalées, des vertiges et des acouphènes chez la personne atteinte. Mais, a-t-il précisé, « ce n'est pas en se basant sur de tels signes que l'on peut poser un diagnostic d'hypertension artérielle ».



Pour conclure, le Dr Souleymane Thiam a encouragé les populations à adopter une alimentation équilibrée – pauvre en sel et en matières grasses, mais riche en fruits, légumes et poissons, entre autres – et surtout à pratiquer une activité physique régulière pour faire face à cette maladie.