Kaolack / Jamono FC : Une AG sans le bureau sortant divise.

Le président du Jamono football club, Alioune Fall Diop, et les autres membres du bureau sortant ont fait face à la presse pour se prononcer sur l'assemblée générale extraordinaire organisée à leur insu.



Le président du Jamono FC a informé avoir pris langue avec le président de la ligue de football de Kaolack, Thierno Kosso Diané, sur la situation dès le départ mais selon lui, c'est ce dernier qui a cautionné cette assemblée générale jugée illégale.



À le croire, le club a introduit un recours en annulation au niveau de la fédération sénégalaise de football. "Le nouveau bureau a été installé de façon illégale et arbitraire. Alors, nous avons décidé de saisir la fédération sénégalaise de football pour un arbitrage".



Le président de la ligue de football, Thierno Kosso Diané, a apporté sa version des faits. D'après lui, l'assemblée générale extraordinaire a respecté la forme, les textes et le statut de l'équipe et que la ligue n'a fait que superviser le déroulement du processus.



Lors de la tenue de l'assemblée générale, Babou Faye a été élu président du club en présence de Baba Thioune, vice président de la ligue de football de Kaolack.



Pour rappel, le Jamono FC a été relégué en national 2...