Kaolack- Hépatite B: Les chiffres font froid dans le dos, " 69% de nos malades [...] étaient venus pour un portage du virus de l'hépatite B" (Dr Bamba Cissé)

Lors de la journée de partage du bilan annuel des activités de l'année dernière du service de médecine interne de l'hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack, le Dr Bamba Cissé chef du service hépatogastro enterologie de l'hôpital régional de Kaolack est revenu sur la maladie de l'hépatite B qui fait des ravages dans la région de Kaolack.

''Ce qui ressort de notre journée d'activité dont on faisait l'état du bilan annuel de l'année dernière, 69% de nos malades qu'on voit en consultation gastro, étaient venus pour un portage du virus de l'hépatite B dont 7% étaient déjà au stade de complication, c'est-à-dire au stade de maladie hépatique grave. L'année dernière on a vu plus de 1500 consultations et parmi ces malades, près de 700 sont venus pour l'hépatite.



Ce qui veut dire que c'est une maladie qui est extrêmement prévalente à Kaolack surtout en hépatogastro entérologie'', a-t-il indiqué avant de revenir sur les signes et le mode de transmission de la maladie.

''L'hépatite, c'est une maladie du sang et du sexe. C'est une maladie qui est sexuellement transmissible, surtout c'est une maladie dont la transmission la plus importante est la transmission verticale de la mère à l'enfant. C'est une maladie qui est silencieuse, le plus souvent le malade, il ressent quelque chose au stade de complication [...]. Pour l'éviter, il ya pas mille et une solution, c'est le dépistage et la vaccination''.

Ainsi, face au coût très élevé du traitement de l'hépatite, le Dr Bamba Cissé a plaidé pour la réduction des coûts du traitement mais surtout la disponibilité du vaccin contre l'hépatite qui est efficace à plus de 99%.