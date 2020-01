Kaolack / Fass Kahone : Abdou Aziz Américain et son fils attaqués par des malfaiteurs dans leur domicile... Une importante somme d'argent emportée par la bande.

À l'hôpital régional de Kaolack où ils ont été évacués, Abdou Aziz Américain et son fils, souffrent de plusieurs blessures.



En effet, dans la nuit du mardi au mercredi, aux environs de 2 heures du matin, ils ont été victimes d'une agression à Fass Kahone au cours de laquelle les malfrats (au moins 6 personnes), armés de pistolets et de coupe-coupes, se sont introduits dans leur domicile et ont emporté par devers eux une importante somme d'argent.



Avant de prendre la tangente, les malfaiteurs ont pris le soin de tirer quelques coups de feu en l'air.



Selon la radio Alfayda qui a donné l'information, une enquête a été ouverte et la bande activement recherchée...