Kaolack / Douane : Saisie de faux médicaments et de chanvre indien d'une valeur de plus de 55 millions Fcfa.

Dans le cadre de l’opération bouclage des couloirs initié par le Colonel Bourama Diémé, Directeur régional du Centre, les unités douanières de la subdivision des douanes de Kaolack se sont brillamment distinguées ces derniers jours.



Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021, les hommes du Lt El Hadj Sokhna, chef de la brigade commerciale de Keur Ayib, ont pris en chasse depuis la frontière sénégalo-gambienne, trois (03) motos Jakarta lourdement chargées, jusqu’à la localité de Lour escale dans le département de Koungheul. Ils ont découvert, abandonnés dans une maison désaffectée, un important lot de faux médicaments, des produits de la marque protégée « VITFE ».



Mieux, dans le lot des faux médicaments, deux (02) pots de comprimés, d’un poids de 110 grs ont été testés positifs à la morphine. La valeur des objets saisis s’élève à 27.740.000 fcfa dans le marché illicite.

Dans la journée du 16 décembre 2021, leurs collègues de la brigade du Pont Serigne Bassirou Mbacké (ex Pont Noirot), sous la direction du S/Lt Ibrahima Diouf, ont saisi sur inconnus fugitifs, 5 colis de chanvre indien de la variété « Green », d’un poids total de 350 kgs et d’une valeur sur le marché illicite de 28.000.000 fcfa.



Selon les autorités douanières de la Direction régionale Centre, le dispositif de l’opération bouclage des couloirs sera renforcé les jours à venir surtout au niveau des différents corridors pour un respect strict de la règle de la conduite en douane et ceci pour une meilleure prise en charge des marchandises à dédouaner...